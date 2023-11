Giornata mondiale poveri: Caritas Iglesias, veglie di preghiera diocesane presiedute dal card. Miglio e “Vieni e vedi” nei Centri di ascolto

In occasione della VII Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà domenica 19 novembre, sono diverse le iniziative che vedranno protagonisti l’amministratore apostolico di Iglesias, il card. Arrigo Miglio, e la Caritas diocesana. In particolare viene proposto alle comunità cristiane di promuovere delle adorazioni eucaristiche e di partecipare alle veglie di preghiera diocesane, presiedute dallo stesso porporato, che si terranno a Carbonia, nella serata di oggi, 17 novembre alle 19 presso la chiesa parrocchiale di Cristo Re, e a Iglesias, domani sera, alle 19.30 presso la chiesa cattedrale Santa Chiara.

Inoltre, lungo tutta la settimana, con l’iniziativa “Vieni e vedi” sono stati invitati i parroci a promuovere tra i fedeli delle rispettive comunità parrocchiali delle visite presso alcune delle opere-segno promosse sul territorio diocesana. Alcune di queste, sono state appositamente aperte in determinati giorni e orari per consentire, attraverso il dialogo con i volontari presenti, di essere maggiormente conosciute. L’iniziativa ha coinvolto il Centro di ascolto diocesano “Marta e Maria” e Centro di ascolto per stranieri “Il Pozzo di Giacobbe”, il Centro di ascolto interparrocchiale “Madonna del Buon Consiglio” a Carbonia, il Centro di ascolto interparrocchiale “San Francesco e Santa Chiara” a Sant’Antioco, il Centro di ascolto interparrocchiale “Madre Teresa di Calcutta” a Santadi, il Centro di ascolto interparrocchiale “Mater misericordiae” a Fluminimaggiore, il Centro unico di raccolta e distribuzione a Narcao, l’Emporio della solidarietà di Iglesias, la Casa di prima accoglienza e dormitorio “Santo Stefano” di Iglesias e gli Orti solidali di comunità a Iglesias.