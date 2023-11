Tutela minori: don Marchetti (Cei), “ogni male evitato ci dice che il nostro lavoro vale”

foto/SIR/Marco Calvarese

“Ogni sofferenza che emerge, ogni male evitato, ogni buona prassi che riusciamo a coltivare rinnova la fiducia e ci dice che ne vale la pena”. Così don Gianluca Marchetti, membro del Consiglio di presidenza del Servizio nazionale per la tutela dei minori e sottosegretario della Cei, in apertura del primo incontro nazionale dei referenti territoriali del Servizio all’Augustinianum di Roma. Rivolgendosi agli oltre 150 partecipanti, don Marchetti ha ribadito che si tratta di “una grande scommessa” che è partita su iniziativa dei vescovi nel 2019 ed è “cresciuta in modo esponenziale”: “Al centro di tutto ci siete voi che ascoltate, educate, curate, proteggete e fate emergere le sofferenze. In alcuni territori la stessa autorità civile e le forze dell’ordine, così come i servizi sociali fanno riferimento a voi e vi chiedono aiuto”. Quindi il sottosegretario ha espresso il ringraziamento da parte della Conferenza episcopale italiana e dei vescovi, ma “anche dei più piccoli e vulnerabili, perché voi fate la differenza”.