Giornata mondiale dei poveri: Opera Cardinal Ferrari, un evento e uno spot per celebrare la ricorrenza

(foto: Opera Cardinal Ferrari)

Anche quest’anno Opera Cardinal Ferrari, onlus punto di riferimento del territorio milanese, organizza iniziativa in occasione della VII Giornata mondiale dei poveri che si celebra il 19 novembre, ricorrenza istituita da Papa Francesco. Un evento, dal titolo “Sguardi”, ha preso spunto dal messaggio lanciato da Papa Francesco per questa giornata, ossia “non distogliere lo sguardo dal povero”, soprattutto in questo particolare momento storico i cui dati allarmanti denunciano che 2 milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un 63% che fatica ad arrivare a fine mese, e con una situazione ugualmente allarmante nel milanese che conta oltre 2.000 persone senza dimora, secondo quanto riportato dalla rilevazione del comune di Milano insieme alla Fondazione DeBenedetti. Sguardi è anche il titolo dello spot realizzato da Opera Cardinal Ferrari che è stato lanciato in anteprima durante l’evento organizzato martedì 14 novembre. Con la regia di Roberto Morelli e l’intensa interpretazione dell’attrice Alessandra De Luca, del Carissimo Gianni e della volontaria Gabriella, lo spot invita a non distogliere lo sguardo dagli ultimi e dalla povertà. L’Opera Cardinal Ferrari ha un centro diurno ma anche residenzialità per le persone più svantaggiate. Una di queste è la Micro-comunità del Cielo Stellato che dal 2000 ospita donne in difficoltà che ricevono ospitalità gratuita, diurna e notturna. Ristrutturato nel 2022, rappresenta un’oasi di pace e ripartenza dove le donne possono riprendere in mano la propria vita e ricominciare. Ed è impegnata nel volontariato aziendale, nel contrasto alla povertà alimentare e culturale e ha progetti speciali per il territorio, in collaborazione con numerose aziende. L’Opera Cardinal Ferrari nel 2022 ha visto accolte mediamente 500 persone al giorno, 7 giorni su 7, un aumento del + 39% dei tesserati rispetto al 2021 e, nel 2023, con oltre 44mila ingressi al centro diurno, quasi 42mila ingressi in mensa, 13mila colazioni offerte e oltre 2000 pacchi viveri distribuiti alle famiglie in difficoltà del territorio milanese.