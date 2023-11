Giornata mondiale poveri: Caritas Vigevano, domani convegno “Carità è cultura” con presentazione del Bilancio sociale

Alla vigilia della VII Giornata mondiale dei poveri, che sarà celebrata domenica 19 novembre, la Caritas diocesana di Vigevano promuove per domani, sabato 18, il convegno “Carità è cultura”. All’evento, che radunerà i volontari della Caritas parrocchiali della diocesi, interverranno mons. Pierangelo Sequeri, teologo, musicologo e compositore, e mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano. Nel corso dell’incontro, ospitato dalle 17.30 presso l’auditorium San Dionigi, verrà presentato il Bilancio sociale Caritas 2022 “Prossimi quotidianamente”.

In serata, poi, in occasione del decimo anniversario di episcopato del vescovo Gervasoni, dalle 21 la cattedrale ospiterà il concerto dell’orchestra sinfonica e inclusiva “Esagramma”, che concluderà in musica il convegno della Caritas.