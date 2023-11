Tv2000: Today, torna l’approfondimento dedicato all’attualità internazionale condotto da Andrea Sarubbi

Su Tv2000 torna Today, l’ approfondimento dedicato all’attualità internazionale condotto da Andrea Sarubbi, in onda dal 18 novembre, ogni sabato alle ore 15.15

Nella prima puntata delle nuova stagione, la nona, un focus sui bambini in guerra. Vite spezzate e sogni infranti da conflitti decisi dagli adulti: i bambini pagano un prezzo sempre più alto per le guerre. In apertura collegamenti in diretta dalla Terra Santa con Andrea De Domenico, direttore dell’OCHA (Ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari) in Palestina.

La prima puntata di Today di questa stagione approfondisce la guerra a Gaza attraverso reportage – Solen De Luca sulla situazione dei bambini in Terra Santa, Ben Lewis sulla storia di un ragazzo ucraino che si porta dentro le ferite della guerra – e testimonianze da Paesi in cui i ragazzi hanno pagato un prezzo altissimo: la stessa Ucraina, la Siria, la Sierra Leone degli ex bambini soldato. In studio, con Andrea Sarubbi, approfondisce i temi Daniela Fatarella, direttrice generale di Save The Children Italia.