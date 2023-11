Diocesi: Foligno, oggi pomeriggio al via un ciclo di incontri su “Diritti e responsabilità contingente”

Oggi, dalle ore 16 alle 19, presso l’aula magna dell’Istituto professionale E. Orfini, a in Foligno, prenderà il via un ciclo d’incontri dal titolo “Diritti e responsabilità contingente”, quattro conferenze, promosso dalla diocesi di Foligno aperto a tutta la cittadinanza in particolar modo ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, genitori, operatori del sociale. Le conferenze di formazione, sottolinea don Luigi Filippucci, responsabile del “Progetto Cittadini del Mondo”, “vogliono essere un ulteriore contributo dialogico e formativo affinché le varie agenzie educative, famiglia, scuola, chiesa, istituzioni, associazioni, si impegnino insieme con speranza per un nuovo cammino educativo e per una armoniosa crescita dei giovani del nostro territorio”.

La prospettiva metodologica assunta consiste nel dare “un impianto narrativo al percorso educativo, concependo l’educazione non solo come trasmissione del conoscere, ma anche come ascolto reciproco tra soggetti narranti la cui identità è anzitutto un’identità narrativa. Educare inteso come processo di costruzione di senso, senso che ha bisogno di essere trasformato in parola per poter essere riconosciuto e narrato. Il processo educativo viene così a configurarsi in una costruzione della conoscenza come costante processo interattivo, situato in un contesto storico-culturale dato in cui mediante la comunicazione conversazionale, si impara a negoziare i significati delle situazioni e i compiti incontrati nel rapporto con gli altri”.

Il programma delle conferenze prevede una prima parte con una relazione di un esperto e a seguire un laboratorio didattico/pedagogico con un’equipe di esperti.

Nella conferenza di oggi pomeriggio sarà messo a tema l’immigrazione con l’incontro da titolo “Dov’è tuo fratello?” con Carlo Felice formatore e pedagogista. Venerdì 15 dicembre si parlerà di “adolescenti e il digitale: opportunità e rischi” con Lucia Coco psicologa clinica, psicoterapeuta con formazione analitico/transazionale. Venerdì 19 gennaio al centro il tema della legalità con Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria antiusura e già procuratore della Repubblica. Venerdì 9 febbraio si rifletterà sul Creato con Andrea Stocchiero, policy officer di Focsiv e ricercatore del Centro studi di politica internazionale (Cespi).