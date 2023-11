Violenza contro donne: Policlinico Gemelli, il 24 novembre riflessione a più voci e bilancio del primo anno di attività del Centro antiviolenza

“Violenza di genere: cogliere per tempo i segnali” è il titolo dell’evento a più voci promosso il 24 novembre, alle ore 10, presso la Hall del Policlinico universitario A. Gemelli Irccs, nell’ambito delle iniziative della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per l’occasione si farà un primo bilancio delle attività del Centro antiviolenza Sos Lei nato lo scorso marzo al Gemelli per offrire un servizio dedicato a tutte le donne che subiscono violenza e maltrattamenti grazie alla collaborazione dell’Associazione Assolei e realizzato con il sostegno non condizionato di WindTre. Si discuterà dell’importanza di informare e formare su ciò che davvero è la violenza di genere. Grazie al contributo di diversi rappresentanti del mondo delle istituzioni e delle associazioni si rifletterà anche sulla necessità di saper cogliere e accogliere i segnali che le vittime di violenza mandano a chi le circonda, sia che essi siano familiari e amici, sia che si tratti di professionisti che devono saper intervenire.

Dopo i saluti istituzionali del direttore sanitario Andrea Cambieri, della direttrice Risorse umane Roberta Galluzzi, della direttrice Sitra Carmen Nuzz, seguirà il cortometraggio “Piccole cose di valore non quantificabile” realizzato nel 1999 dai registi Luca Miniero e Paolo Genovese, quest’ultimo presente alla manifestazione.

Alla discussione interverranno Barbara Strappato, direttore Prima divisione Servizio Polizia postale e delle comunicazioni; Maria Monteleone magistrato, già Procuratore aggiunto coordinatore del Pool antiviolenza; Elisabetta Lancellotta, componente Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio. Francesca Giansante presenterà il Comitato Rivige Irccs (Risposta alla violenza di genere) del Gemelli, struttura nata dall’impegno di un gruppo di professionisti e professioniste che all’interno dell’ospedale si occupa della violenza di genere. Seguirà l’intervento di Dalila Novelli con le Operatrici del Cav Sos Lei Associazione Assolei. Concluderà l’evento Rossella Gangi, direttrice Risorse umane WindTre.