Diocesi: Caritas Massa Carrara, domani convegno “Oltre le sbarre. Lavoro e volontariato, un ponte per la città”

“Oltre le sbarre. Lavoro e volontariato, un ponte per la città”. Questo il tema del convegno in programma domani, sabato 18 novembre, a partire dalle 10 presso la sala della Resistenza a Palazzo Ducale a Massa. L’iniziativa è promossa dalla Caritas diocesana di Massa Carrara-Pontremoli assieme ai cappellani del Carcere di Massa e dell’Istituto penale per i minori di Pontremoli.

“Questo incontro – ha dichiarato don Maurizio Manganelli, vicedirettore di Caritas diocesana – vuole essere una occasione per aprirci ad altre associazioni che intendono dare un contributo alla realtà del carcere”.

Tra i relatori che interverranno al convegno ci sarà anche Giuseppe Fanfani, garante regionale per i detenuti.