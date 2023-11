Giornata diritti Infanzia: Comunità di Sant’Egidio, dal 17 al 19 novembre mostra fotografica e incontri per il Malawi a Milano

In occasione della Giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dal 17 al 19 novembre la Comunità di Sant’Egidio propone la “Mostra fotografica e racconti – D!RITTI in MALAWI”, per raccontare “un viaggio in uno dei paesi più poveri del mondo” ma anche “l’amicizia con tanti fratelli, più grandi e più piccoli, delle Comunità di Balaka e di Blantyre”. L’inaugurazione si terrà oggi alle 19 presso la sede di via Lanzone 13, Milano (M2 Sant’Ambrogio), con un incontro dal titolo “Parliamo di diritto al nome e diritto alla salute” dopo il quale seguirà il concerto Gospel di OneSoul Gospel Choir. Sabato 18 novembre si parlerà di “diritto all’istruzione e diritto alla bellezza” e domenica 19 su “diritto al cibo e diritto ad essere amati”. Nelle tre giornate la mostra accoglierà anche bambini e ragazzi della Scuola della Pace, anziani, amici di strada e studenti della Scuola di lingua e cultura italiana di Sant’Egidio. La Sant’Egidio fa sapere in una nota diffusa oggi che quest’estate molti giovani italiani della Comunità sono andati in Malawi dove hanno potuto imparare quanto i centri nutrizionali possono rappresentare una risorsa fondamentale, soprattutto dopo che il ciclone Freddy ha devastato nei primi mesi del 2023 interi villaggi e città. Un altro prezioso contributo viene dato dai centri Dream, che somministrano instancabilmente cure e medicine gratuite per tanti adulti e bambini affetti da Hiv e da altre malattie. Il percorso espositivo permette di vedere “con gli occhi di bambini e ragazzi” quei diritti fondamentali che vengono loro garantiti attraverso i centri nutrizionali e i centri Dream, come il diritto alla vita, all’istruzione, alla salute, alla famiglia.