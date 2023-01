Ucraina: per la prima volta il Natale celebrato dal metropolita Epifanio nella cattedrale della Dormizione di Kyiv Pechersk Lavra. “Dio ci ha concesso un grande dono durante prove difficili”

(Foto: ANSA/SIR)

L’Ucraina celebra quest’anno il Natale con un evento storico: il metropolita di Kiev e di tutta l’Ucraina Epifanio, capo della Chiesa ortodossa ucraina autocefala (riconosciuta dal Patriarcato di Costantinopoli, Ocu), ha presieduto la funzione natalizia nella cattedrale della Dormizione, nel complesso millenario di Kyiv Pechersk Lavra, noto anche come il Monastero delle Grotte, utilizzata per decenni dalla Chiesa ortodossa legata al Patriarcato di Mosca. Secondo alcune stime, circa tremila persone sono venute a pregare la mattina di Natale. Tra loro non ci sono solo laici, ma anche molti militari. “Pieni di gioia spirituale, gratitudine e fede, celebriamo il Natale di nostro Signore Gesù Cristo in circostanze storiche, in un luogo storico, con un evento storico. Dio ci ha concesso un grande dono durante prove difficili: per la prima volta, la preghiera ucraina della Chiesa ortodossa autocefala locale dell’Ucraina viene ascoltata nella chiesa cattedrale principale della Dormizione di Kyiv-Pechersk Lavra. Cristo è nato! Lodiamolo”, ha detto Epifanio, secondo quanto riporta l’agenzia cattolica Risu. Per gli ucraini che non potevano entrare in chiesa, è stato allestito un grande schermo sul piazzale vicino alla cattedrale con la trasmissione della funzione. Il complesso architettonico del Kyiv-Pechersk Lavra è stato incluso nella lista del patrimonio dell’Unesco dal 1990. Originariamente costruita alla fine dell’XI secolo, fu fatta saltare in aria dalle truppe sovietiche nel 1941 durante la seconda guerra mondiale. La cattedrale è stata restaurata solo alla fine degli anni ’90 ed è stata consacrata il 24 agosto 2000. Da allora, la chiesa è stata utilizzata dalla Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca. Sebbene il Kyiv-Pechersk Lavra, in quanto uno dei più grandi centri cristiani, appartenga allo Stato, le organizzazioni religiose lo usano in affitto. Tuttavia, alla fine del 2022, il contratto di locazione è scaduto e sia la cattedrale della Dormizione sia la Chiesa del Tabernacolo sono state restituite allo Stato. “Il santuario ucraino dovrebbe servire l’intero popolo ucraino”, ha affermato Oleksandr Tkachenko, ministro della cultura e della politica dell’informazione dell’Ucraina. Dopo aver inviato una richiesta, il metropolita Epifanio ha ricevuto il permesso di tenere un servizio natalizio il 7 gennaio 2023 nella cattedrale dell’Assunzione di Kyiv-Pechersk Lavra. La divina liturgia della “Chiesa ortodossa dell’Ucraina” in occasione della Natività di Cristo è iniziata alle 9 (ora locale) ed è stata trasmessa dalla televisione della Chiesa ortodossa autocefala “NV”.