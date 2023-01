Diocesi: Ac Gorizia, oggi il convegno “L’impegno educativo dell’Azione Cattolica in 100 anni di storia”

Oggi, sabato 7 gennaio, l’Azione cattolica di Gorizia promuove l’evento “L’impegno educativo dell’Azione Cattolica in 100 anni di storia, a servizio della Chiesa e del Paese. Quali traiettorie per il futuro”, nella Sala Incontro della parrocchia di san Rocco, in Via Veniero 1, a Gorizia. Intervengono Paolo Cappelli, presidente diocesano dell’Azione cattolica, Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale di Ac, Ernesto Preziosi, già direttore dell’Istituto Paolo VI, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia. Modera il convegno Lucia Bellaspiga, giornalista di Avvenire.