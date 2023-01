Editoria: “Donne Chiesa Mondo”, nel numero di gennaio “Le nuove leader”

“Le nuove leader”: è questo il tema a cui è dedicato il numero di gennaio di “Donne Chiesa Mondo”, mensile femminile de L’Osservatore Romano. “Lo sono da sempre in prima linea, le suore. La novità è che ora si fanno avanti come leader per il cambiamento di questo mondo in crisi, si impegnano ad assumere un ruolo centrale come portavoce delle comunità più marginalizzate, rivendicando una vasta esperienza da mettere a disposizione – si legge nell’editoriale del mensile -. In questo numero raccontiamo la campagna #NewLeaders lanciata nei mesi scorsi dall’Unione internazionale delle superiore generali, iniziative su larga scala e intento chiaro già dal titolo del primo video: ‘Leadership for change’. Ne parliamo con Patricia Murray, segretaria della Uisg, con Abby Avelino, da settembre nuova coordinatrice di Talitha Kum, la rete di 6.000 suore anti-tratta, con Zelia Andrighetti, superiora generale delle Figlie di San Camillo, religiose vocate all’assistenza e alla cura dei malati, anche a costo della propria vita. Donne che uniscono visione e intraprendenza con un nuovo stile di leadership”.

Nella rivista di gennaio, articoli anche sul ruolo della donna nella Compagnia di Gesù, la vita consacrata nella dinamica tra servizio dell’autorità e chiamata alla libertà, un intervento sul diaconato femminile, una lettura controcorrente delle influencer protagoniste dei social.