Diocesi: Orvieto-Todi, al via il percorso di preparazione al matrimonio “Edificare la casa sulla roccia”

Organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia di Orvieto-Todi, prende il via domani, domenica 8 gennaio, il percorso di preparazione al sacramento del matrimonio, dal titolo “Edificare la casa sulla roccia”.

Per la zona di Orvieto l’appuntamento è presso la ex chiesa di Santa Lucia, con inizio alle ore 15,30; per quella di Todi, invece, è presso il Centro pastorale di Montecastrilli alle ore 18.