Nel solco del secondo anno del processo sinodale, la Chiesa di Capua riflette sulla sfida della sinodalità insieme con mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e presidente del Comitato nazionale del cammino sinodale. L’appuntamento è per martedì 10 gennaio con un doppio incontro: alle 9,30 per i sacerdoti in Sala Baccarini e alle 19 per laici e referenti parrocchiali del cammino sinodale in cattedrale.