Benedetto XVI: Nocera Inferiore-Sarno, oggi il vescovo Giudice presiede una messa di suffragio

La comunità diocesana di Nocera Inferiore-Sarno, grata al Signore per il dono della vita e del ministero del Papa emerito Benedetto XVI, si raduna nella cattedrale di San Prisco, stamattina, alle 11, per una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe Giudice, in suffragio dell’anima del Santo Padre emerito.

Alla notizia della morte di Benedetto XVi, mons. Giudice aveva detto: “Mentre facciamo memoria grata del lungo e appassionato servizio alla Chiesa nei diversi ministeri, riconosciamo in lui il teologo fine e appassionato, il custode intelligente della vera tradizione ecclesiale, il pastore sempre vigile e solerte, l’umile operaio nella vigna del signore, il servo fedele che oggi, nella preghiera e sostenuti dallo Spirito, riconsegniamo al Signore della vita”. E aveva aggiunto: “Per lui chiediamo la gioia dell’incontro con il Risorto, per la nostra Chiesa santa il coraggio di percorrere nella fedeltà i tanti sentieri da lui aperti e percorsi con profezia”.