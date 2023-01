A Sua immagine: nella puntata di oggi la storia del ballerino Peron. Domani focus sul Battesimo di Gesù

A Sua immagine, in onda oggi alle 16, su Rai Uno, incontra Samuel Peron, il ballerino che ha raggiunto il grande successo con “Ballando con le Stelle”, di cui è protagonista da svariate edizioni, e che anche quest’anno si è fatto notare.

Samuel è da poco diventato papà di Leonardo ed ha appena passato il suo primo Natale da genitore. Lorena Bianchetti parlerà con lui della gioia di passare la giornata più importante dell’anno accudendo una nuova vita. Ma racconterà i suoi Natali da bambino, i valori che i suoi genitori gli hanno trasmesso e la lunga strada per arrivare al successo, fatta di fatica, di ideale e di determinazione, dagli esordi, ai primi passaggi televisivi, fino alla partecipazione da ormai molti anni al varietà condotto da Milly Carlucci, amatissimo dal pubblico televisivo.

Quinto appuntamento con fra Daniele Randazzo e “Le ragioni della speranza”. In occasione del Vangelo del Battesimo di Gesù, il parroco del quartiere romano di Primavalle si recherà a San Valentino in Campo (Bolzano) per incontrare una persona davvero fuori dal comune: l’alpinista altoatesina Tamara Lunger. Avvolti dalla bellezza della neve che scende, fra Daniele e Lunger ripercorreranno i momenti più importanti della sua carriera, l’amore per la montagna, l’impresa fallita sul K2, il dramma della perdita dei compagni e la ripresa, a fatica, di una vita serena. Emergerà così una “montagna interiore”: la più difficile da scalare, ma anche la più importante. Quella dello spirito.

Nella puntata di domani, in onda dalle 10.30, a conclusione del tempo di Natale, la Chiesa celebra il Battesimo di Gesù, avvenuto sul Giordano ad opera del precursore, Giovanni Battista. Questa domenica è quindi l’occasione di soffermarsi sul primo sacramento, simbolo di purificazione, ma anche, fin dal tempo degli apostoli, simbolo dell’entrata nella famiglia cristiana. Di tutto questo Lorena Bianchetti parlerà con i suoi ospiti, don Alberto Giardina, direttore dell’Ufficio liturgico della Cei, e Rosanna Virgili, scrittrice e biblista. Sarà l’occasione di approfondire i molti simboli legati al sacramento del Battesimo, a partire dalla vestina candida, che viene indossata al momento del rito, ai ceri, all’olio consacrato. Ma sarà inoltre l’occasione anche per parlare dell’elemento dell’acqua, simbolo della purificazione dai peccati. Sulle rive del Fiume Tevere e al battistero di Roma, assieme a don Andrea Lonardo, si ricorderà come gli apostoli battezzarono i primi convertiti proprio nelle acque del fiume. Infine, l’incontro con la scrittrice Elisa Fuksas, che ha dedicato un suo libro a raccontare il percorso di conversione che l’ha portata a chiedere di essere battezzata a 37 anni. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Verona. Alle 12, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.