A 60 anni dalla “Pacem in Terris” e a partire dal messaggio di Papa Francesco, il Coordinamento diocesano associazioni e movimenti di Milano invita a partecipare ad un momento di preghiera stasera, alle 18, presso il santuario di San Pietro Martire a Seveso, per intercedere per gli ucraini e per tutte le vittime della guerra e dell’odio. “Dona nobis pacem” il titolo dato all’iniziativa di preghiera.