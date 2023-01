Beati: Tropea, domani inaugurazione di una mostra su don Francesco Mottola

In occasione del 122° anniversario dalla nascita della “perla del clero calabrese” don Francesco Mottola, la Famiglia Oblata apre la casa natale del beato e gli dedica una mostra a Tropea che sarà inaugurata domani, domenica 8 gennaio.

L’allestimento diviso in capitoli è un percorso espositivo di immagini e documenti che propone tra le stanze della casa del beato, i passaggi più significati della sua vita e delle sue Opere: dall’infanzia con le fotografie d’epoca di famiglia fino all’ultimo pannello dedicato alla beatificazione avvenuta il 10 ottobre 2021 a Tropea.

La mostra, curata dalla Famiglia Oblata, permette dunque di avvicinarsi alla spiritualità mottoliana partendo dal luogo dove il sacerdote tropeano è nato, ha vissuto ed è morto.

Una mostra tra i mobili antichi di legno intagliato, i suoi testi custoditi nella libreria, il suo studio dove riceveva i fedeli, ma anche quella finestra da dove il beato Francesco Mottola ammirava il santuario della Madonna dell’Isola. Una veduta suggestiva che ha ispirato molti suoi scritti e ancor oggi regala a tutti i visitatori un panorama affascinante tra i colori e le voci del mare e lo scoglio di Santa Maria dell’Isola, logo e simbolo di Tropea.

La mostra è a ingresso gratuito e, dopo l’inaugurazione di domani alle ore 16.30, sarà visitabile ogni lunedì dalle ore 15 alle ore 18 oppure su prenotazione per aperture straordinarie per gruppi.