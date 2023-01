Benedetto XVI: Avezzano, domani mons. Massaro presiede una messa in suffragio del Papa emerito

Domani, domenica 8 gennaio, festa del Battesimo del Signore, alle ore 17:30, nella cattedrale di Avezzano, il vescovo Giovanni Massaro presiederà una celebrazione eucaristica in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. Sono invitati alla concelebrazione i presbiteri e i diaconi, i religiosi e le religiose, le associazioni, le confraternite e i fedeli tutti.

“Vogliamo così unirci – dichiara mons. Massaro –, come Chiesa diocesana, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa ed esprimere tanta ammirazione per l’umiltà con la quale ha vissuto anche dopo la rinuncia al ministero petrino accompagnando la vita della Chiesa e il suo successore Papa Francesco con la preghiera e l’offerta delle proprie sofferenze”.