Fede e Ragione: Milano, martedì 10 gennaio all’Università Cattolica la lezione del filosofo Charles Taylor

Charles Taylor terrà una lectio in Università Cattolica a Milano martedì 10 gennaio. Il professore emerito di Filosofia presso la McGill University di Montreal sarà il protagonista dell’incontro “Solo la secolarizzazione ci potrà salvare? Fede e ragione nell’epoca del disincanto”.

L’evento si terrà nell’aula Pio XI in largo Gemelli 1, a partire dalle ore 11. Dopo i saluti istituzionali del rettore Franco Anelli e di Adriano Pessina, direttore del Centro di ricerca sulla filosofia della persona Adriano Bausola – CrifipAB, Taylor terrà la sua lezione sulla secolarizzazione, concetto a cui ha dedicato grande attenzione durante la sua carriera pubblicando nel 2007 “L’Età Secolare” (Feltrinelli), uno dei saggi che più ha segnato il dibattito pubblico negli ultimi decenni.

Proprio nel 2007 Taylor è stato insignito del premio Templeton, prestigioso riconoscimento dedicato agli studi nel campo della spiritualità che negli anni è stato assegnato, tra l’altro, a personalità come Madre Teresa di Calcutta e Aleksandr Solženicyn.

Nella stessa giornata del 10 gennaio il filosofo canadese parteciperà inoltre alla tavola rotonda “La secolarizzazione e le sue sfide”, in programma alle ore 17 nell’aula Pio XI. Interverranno l’assistente ecclesiastico generale della Cattolica, mons. Claudio Giuliodori, il preside della Facoltà di Scienze politiche e sociali Guido Merzoni, il docente di Teologia Julián Carrón e Adriano Pessina. Modererà Alessandra Gerolin, docente di Filosofia morale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Gli eventi sono aperti al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili. Per la lectio è previsto il servizio di traduzione simultanea.