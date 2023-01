Papa Francesco: nomina mons. Salvucci arcivescovo della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, unendola in persona Episcopi alla sede di Pesaro

(Foto: Istituto teologico marchigiano)

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado presentata da mons. Giovanni Tani e ha nominato arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado mons. Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di Pesaro, unendo le due sedi in persona Episcopi.

Mons. Sandro Salvucci è nato il 3 aprile 1965 a Macerata. Fin dalla giovinezza appartiene al Movimento dei Focolari. Ha conseguito il baccalaureato in Teologia presso il Seminario arcivescovile di Fermo e successivamente la licenza in Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, come alunno dell’Almo Collegio Capranica. È stato ordinato sacerdote il 25 settembre 1993 per l’arcidiocesi di Fermo, incardinandosi nella medesima arcidiocesi.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale di SS. Annunziata a Porto Sant’Elpidio (1994-1999); dal 1995, docente di Teologia morale presso l’Istituto teologico marchigiano e l’Issr di Fermo; dal 1998, direttore del Centro diocesano vocazioni; direttore del Comitato diocesano per il diaconato permanente (1999-2006); animatore spirituale del Centro diocesano di spiritualità Villa Nazareth Fermo (2001-2006); membro del Collegio dei consultori (2004-2012); rettore del Seminario arcivescovile di Fermo (2006-2014). Inoltre, è stato anche parroco dell’Unità pastorale di Montegranaro, insegnante di Teologia morale presso l’Istituto teologico marchigiano e animatore e responsabile del Movimento diocesano dell’Opera di Maria (Movimento dei Focolari). È stato nominato arcivescovo metropolita di Pesaro il 12 marzo 2022 e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 1° maggio successivo. Nella Conferenza episcopale marchigiana è vescovo delegato per la pastorale giovanile.