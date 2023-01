Diocesi: Bergamo, al via il corso centrale per animatori di oratorio

Domenica 15 gennaio, presso la scuola S.B. Capitanio (via Sant’Antonino, 11b) a Bergamo, prenderà il via il corso centrale per animatori di oratorio rivolto agli adolescenti dai 15 ai 18 anni. “Il corso centrale – spiega la diocesi di Bergamo – è un percorso formativo promosso dall’Ufficio pastorale per l’età evolutiva di Bergamo e rivolto agli adolescenti di 2-3-4ª superiore con almeno un’esperienza da animatori o aiuto animatori Cre-Grest alle spalle. La proposta ha l’obiettivo di formare nuovi animatori d’oratorio”. Per iscriversi, avverte la diocesi, è necessario rivolgersi al proprio sacerdote o educatore di riferimento e compilare il modulo a questo link entro martedì 10 gennaio.