Diocesi: Bolzano-Bressanone, morto don Ettore Garollo, sacerdote a Merano per 60 anni

È morto nella notte del 6 gennaio, all’età di 93 anni, don Ettore Garollo, sacerdote della diocesi di Bolzano-Bressanone, che per 60 anni ha prestato il suo prezioso servizio nella parrocchia di Santo Spirito a Merano. I funerali saranno celebrati mercoledì 11 gennaio alle ore 10, nella parrocchia di Santo Spirito, successivamente il sacerdote sarà sepolto a Levico, suo paese natale. Don Ettore Garollo era nato il 14 maggio 1929 a Levico. Ordinato sacerdote il 27 giugno 1954 a Trento, dal 1954 e per 2 anni fu cooperatore a Bronzolo. Nel 1956 giunse come cooperatore nella parrocchia di Santo Spirito a Merano, dove rimase per 48 anni diventando un punto di riferimento della comunità, una figura di sacerdote molto popolare e apprezzata. Nel 2004 fu esonerato dall’incarico per raggiunti limiti di età continuando fino al 2018 il servizio come collaboratore pastorale, sempre nella parrocchia di Santo Spirito. Da alcuni anni risiedeva nel centro di degenza Sant’Antonio a Merano.