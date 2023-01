Diocesi: Avezzano, dal 22 gennaio la Scuola di formazione teologica

Al via nella diocesi di Avezzano la Scuola di formazione teologica. Si partirà con quattro incontri, che si terranno in alcune domeniche pomeriggio da gennaio ad aprile 2023. “Tali quattro incontri – precisa il vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro – non saranno delle mere conferenze, perché si svilupperanno in forma laboratoriale. Gli incontri avranno, come tema, le quattro costituzioni del Concilio ecumenico vaticano II: Sacrosantum concilium sulla liturgia; Dei Verbum sulla rivelazione; Lumen gentium sulla Chiesa; Gaudium et spes sul rapporto tra Chiesa e mondo contemporaneo. Ritengo urgente approfondire il concilio e radicare le attività sinodali nella forza generativa offertaci dal concilio”.

Gli incontri formativi sono rivolti a tutti. In particolare ai consacrati, agli operatori pastorali, ai catechisti, ai membri delle confraternite, agli animatori, agli educatori, ai responsabili e ai componenti degli uffici pastorali, agli appartenenti alle diverse associazioni laicali che parteciperanno in virtù del loro servizio ministeriale. “Nemo dat quod non habet (Nessuno può dare quello che non ha): avere un ruolo attivo nella Chiesa ci richiede la responsabilità di formarci e di approfondire quanto la Chiesa, madre e maestra, ci ha sapientemente consegnato”, osserva il presule. Il primo incontro si terrà il 22 gennaio, il secondo il 19 febbraio, il terzo il 12 marzo e l’ultimo il 23 aprile. I laboratori di approfondimento delle costituzioni conciliari avranno luogo presso i locali della parrocchia dello Spirito Santo alle ore 15 e termineranno alle ore 18. È però necessario iscrivervi al percorso formativo compilando brevemente il modulo a questo link oppure inviando una mail all’indirizzo ucomus@virgilio.it entro il 18 gennaio 2023, oppure chiedendo ai parroci di fornire i vostri dati a Elisabetta Marraccini, responsabile dell’Ufficio per le comunicazioni sociali.