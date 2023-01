Diocesi: Imola, a Casola Valsenio una mostra per conoscere san Francesco d’Assisi

Nel 2023 ricorre l’ottavo centenario dell’approvazione della Regola di san Francesco, risalente al 29 novembre 1223 da parte di Papa Onorio III. E la Regola francescana sarà al centro della mostra “Francesco uomo dei desideri” allestita dal 12 al 22 gennaio nella chiesa di San Francesco (nell’ex convento dei Cappuccini) in via cardinale Soglia a Casola Valsenio, nella diocesi di Imola, come ricorda “Il Nuovo Diario Messaggero”. La mostra sarà visitabile dalle 7.20 alle 18.

L’inaugurazione-presentazione della mostra è in programma giovedì 12 gennaio, alle ore 20.30, con la testimonianza/intervento di padre Francesco Bottero, parroco del santuario del Piratello di Imola.

Sabato 14 e 21 gennaio, dalle 15 alle 17 e domenica 15 e 22 gennaio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, si svolgeranno delle visite guidate alla mostra. Negli orari delle visite guidate sarà aperta la rivendita libri.