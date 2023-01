Benedetto XVI: Acerra, lunedì 9 gennaio la messa di suffragio in cattedrale presieduta dal vescovo Di Donna

Benedetto XVI: Acerra, lunedì 9 gennaio, alle ore 18, nella cattedrale di Acerra celebrazione eucaristica in suffragio Benedetto XVI, presieduta dal vescovo, mons. Antonio Di Donna. Il presule invita tutta la comunità diocesana ad unirsi in preghiera per affidare alla misericordia del Signore l’anima del Papa emerito, il quale, “umile lavoratore nella vigna del Signore”, “ha servito degnamente la Chiesa”. In questo periodo vengono celebrate messe di suffragio anche nelle parrocchie della diocesi.