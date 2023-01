Benedetto XVI: Cuneo e Fossano, il 10 gennaio nelle rispettive cattedrali saranno celebrate messe in suffragio del Papa emerito

Nelle diocesi di Cuneo e Fossano le messe in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI verranno celebrate martedì 10 gennaio. In particolare, a Cuneo, sarà il vescovo Piero Delbosco a presiedere alle 18 la celebrazione eucaristica. Nella cattedrale di Fossano, invece, la messa sarà presieduta alle 21 dall’arcivescovo emerito di Torino, mons. Cesare Nosiglia; nell’occasione, si pregherà inoltre per il card. Severino Poletto, morto lo scorso 17 dicembre, che guidò la diocesi di Fossano dal 1980 al 1989.