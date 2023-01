Diocesi: Iglesias, al via giovedì 12 gennaio la Scuola della Parola

Dal 12 gennaio nella diocesi di Iglesias iniziano gli incontri della Scuola della Parola, associata quest’anno al cammino sinodale diocesano, aprendo i Cantieri di Betania del secondo anno di ascolto, particolarmente dedicati alle esperienze ecclesiali e comunitarie. “In questo tempo particolare di attesa per la nomina del nuovo vescovo – si legge sul sito diocesano -, nel cammino con l’amministratore apostolico, card. Arrigo Miglio, si è definito che dopo il momento della lectio verrà animato il momento di ascolto, delle risposte che sinodalmente saremo chiamati a dare”.

Il programma dell’itinerario biblico diocesano, ispirato dai numeri 6 e 7 della “Lumen gentium”, in cui sono messe in fila le immagini della Chiesa presenti nella Bibbia (ovile, podere, edificio, corpo, madre, Gerusalemme celeste), si articolerà in sei incontri al giovedì, tra gennaio e marzo, dalla cadenza quindicinale, che “possono intendersi come l’occasione di un esteso esame di coscienza sulla Chiesa in questo particolare momento storico, fatto di sfide ma anche di opportunità che solo la Parola è capace di aiutare a discernere”.

Si comincia giovedì 12 gennaio, con inizio fissato sempre alle ore 18.30, in ogni sede e per ogni data. Nella forania di Iglesias gli incontri si terranno nel Seminario vescovile e nella chiesa di Sant’Antonio di Padova in Fluminimaggiore; nella forania di Carbonia nell’oratorio della parrocchia Gesù Divino Operaio; nella forania di Sant’Antioco nell’oratorio parrocchiale di San Giovanni Suergiu, nell’oratorio “Mons. Ghiga” a Carloforte e nella chiesa di San Pietro a Sant’Antioco; nella forania del Sulcis negli oratori parrocchiali di Giba e Narcao.