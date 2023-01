Germania: Cantori della Stella, la 65ª campagna a sostegno dei bambini vittime di violenza

“Sostenere i bambini, proteggere i bambini – in Indonesia e nel mondo” è il motto con cui i Cantori della Stella, nell’ambito della loro 65ª campagna di sensibilizzazione, richiamano l’attenzione sulle bambine e i bambini di tutto il mondo che subiscono violenza. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Who), ogni anno un miliardo di bambini e adolescenti sono esposti a violenze fisiche, sessuali o psicologiche. La campagna dell’Epifania 2023, rende noto Fides, sensibilizza i bambini dell’Infanzia missionaria tedesca sul fatto che i loro coetanei di tutto il mondo hanno il diritto di essere protetti, sia nel Paese simbolo di quest’anno, l’Indonesia, sia in Germania e nel resto del mondo, sottolineando che è compito degli adulti garantire questo diritto dei bambini. “Non vedo l’ora che i cantori possano portare di nuovo personalmente la benedizione alle porte delle persone all’inizio dell’anno. La visita alla porta, la benedizione, la raccolta delle donazioni, i canti: è una campagna meravigliosa che vive di incontri. Quando i cantori si presentano davanti alle porte delle abitazioni, la Chiesa arriva nelle case delle persone con una buona notizia”, dice padre Dirk Bingener, presidente dell’Infanzia missionaria tedesca, a proposito della campagna. Alla fine dell’anno appena concluso, i cantori hanno avviato la loro 65ª campagna andando di casa in casa. Dopo due inverni di pandemia, le ragazze e i ragazzi coinvolti possono di nuovo applicare personalmente il loro messaggio di benedizione sulle porte delle case di tutta la Germania e raccogliere donazioni per i bambini bisognosi di tutto il mondo. Indossando i vestiti dei Re Magi, con la stella cometa ed i loro canti, ogni anno nei giorni precedenti all’Epifania i “Cantori della Stella” bussano alle porte delle case tedesche. I bambini delle parrocchie cattoliche della Germania membri dell’Infanzia missionaria, portano di casa in casa la benedizione alle famiglie, raccogliendo offerte per i loro coetanei che soffrono. Dal suo inizio nel 1959, la campagna dell’Epifania si è sviluppata fino a diventare la più grande campagna di solidarietà al mondo fatta da bambini per i bambini. Vengono sostenuti progetti per bambini in Africa, America Latina, Asia, Oceania ed Europa dell’Est. L’Aktion Dreikönigssingen utilizza i fondi per sostenere progetti in tutto il mondo nei settori dell’istruzione, della salute, della pastorale, dell’alimentazione e dell’integrazione sociale. Una delegazione dei Cantori della Stella provenienti da diversi Paesi hanno partecipato domenica 1° gennaio 2023 alla celebrazione per la Giornata mondiale della pace presieduta da Papa Francesco nella basilica di San Pietro in Vaticano. Prima della celebrazione, avevano consegnato al Santo Padre un braccialetto d’amicizia blu e giallo proveniente dall’Ucraina. I bambini ucraini di un progetto sostenuto dall’Infanzia missionaria tedesca lo avevano inviato ai Cantori della Stella come ringraziamento per il sostegno e in segno della speranza di pace nel Paese devastato dalla guerra. È ormai la diciottesima volta dal 2001 che i cantori partecipano a una celebrazione di Capodanno in Vaticano.