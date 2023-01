Demografia: Anci e Forum famiglie Marche, sabato 14 gennaio un convegno ad Ancona “a sostegno della natalità”

Sabato 14 gennaio, presso il Centro “Stella Maris” a Torrette di Ancona, si svolgerà il convegno sul tema “I Comuni e la Regione a sostegno della natalità”. Il convegno, che si terrà dalle 9.30 alle 12.30, nasce da un accordo di collaborazione intervenuto tra il Coordinamento delle Anci regionali e il Forum nazionale delle famiglie, dopo gli “Stati generali della natalità” del 2021, che vedrà tutte le realtà territoriali dell’Anci e del Forum affrontare il delicato problema della denatalità. Il primo di tali eventi è proprio il convegno del 14 gennaio, organizzato dall’Anci Marche e dal Forum delle associazioni familiari delle Marche, con il patrocinio del Consiglio della Regione Marche, che vedrà la presenza di Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat.

“Il panorama economico e sociale del nostro territorio è in continuo mutamento, lo confermano le analisi demografiche e ne sono a conoscenza le amministrazioni locali, che ogni giorno lottano per garantire la qualità della vita e maggiori tutele alle famiglie. In questo primo incontro avremo modo di vivere una serie di confronti a più livelli, tra Regione, Comuni e le Associazioni familiari”, si legge in una nota del Forum famiglie marchigiano.

Nella prima parte del convegno porteranno i loro saluti il sindaco di Ancona e presidente dell’Anci Marche, Valeria Mancinelli, il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, il prefetto di Ancona, Darco Pellos, e il card. Edoardo Menichelli, assistente nazionale dell’Anci. Previsti gli interventi di Paolo Perticaroli, presidente del Forum delle associazioni familiari delle Marche, Massimo Orselli, presidente della Consulta per la famiglia Regione Marche, Filippo Saltamartini, assessore regionale con delega alla Famiglia. La seconda parte dell’incontro prevede gli interventi di Fabio Fiorillo, docente dell’Università Politecnica delle Marche, e di Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari del Veneto. A moderare Marcello Bedeschi, coordinatore nazionale delle Anci regionali e segretario regionale dell’Anci Marche, e Franco De Felice, docente dell’Università di Urbino e componente del direttivo del Forum Marche.