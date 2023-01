Diocesi: Acireale, domani un concerto per invocare il dono della pace nella basilica di San Filippo d’Agira ad Aci San Filippo

(Foto: diocesi di Acireale)

Domenica 8 gennaio, alle ore 19.30, nella basilica di San Filippo d’Agira ad Aci San Filippo, si terrà un concerto, che conclude le festività, “Sulle note del Natale” per invocare il dono della pace.

“Giovani talenti si esibiranno con un proprio repertorio con l’intento di coltivare nel cuore sentimenti di pace e custodire la speranza di un domani migliore, come auspicato da Papa Francesco – si legge in una nota della diocesi di Acireale -. All’interno della basilica, a questo proposito, su iniziativa del parroco, don Roberto Strano, è stato allestito un presepe con le bandiere della pace, della Russia e Ucraina ai lati della Natività, ad indicare ‘i legami e la serenità che devono stringere i due popoli martoriati dal conflitto’”.

La serata è stata organizzata dal dj Antonio D’Amico e sarà presentata dalla giornalista Mari Cortese. Anche la sindaca di Aci Catena, Margherita Ferro, sarà presente all’evento. Sarà occasione, inoltre, per ricordare l’imprenditore Salvatore Guarrera, vicino alla comunità di Aci San Filippo, che due anni fa, proprio in questo periodo, è venuto a mancare.