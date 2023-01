Servizio civile: Misericordia Prato, si cercano 138 giovani per il progetto “Ruote solidali”

La Misericordia di Prato cerca 138 giovani per il Servizio civile universale. Un’occasione per fare una bella esperienza di crescita umana e personale, imparare cose nuove, fare nuove amicizie, aiutare le persone più deboli e allo stesso tempo costruire le basi di una propria autonomia economica. “Ruote solidali”, questo il nome del progetto proposto dalla Misericordia, che coinvolge diciannove confraternite sul territorio. Le attività da svolgere sono legate ai servizi di trasporto sociale, di emergenza-urgenza 118 e protezione civile.

Le domande potranno essere presentate online fino alle ore 14 di venerdì 10 febbraio. Tutte le informazioni sul bando sono consultabili al seguente link: https://tinyurl.com/3vs3efds.

“Il servizio civile è dare, ma anche ricevere tanto. È un modo per essere al servizio della comunità, fare del bene agli altri, crescere, tessere nuove relazioni, aumentare le proprie esperienze e conoscenze, ma anche consapevolezze e competenze – spiega Laila Minelli, governatore dell’arciconfraternita della Misericordia di Prato –. Fare l’esperienza del servizio civile vuol dire mettere a disposizione del prossimo un periodo della propria vita”. L’invito ai giovani è di rispondere al bando e fare l’esperienza del Servizio civile: “Negli anni, prima della pandemia, c’è sempre stata una grande partecipazione di giovani – prosegue Minelli –, durante il periodo Covid la risposta è invece stata un pochino più tiepida. Ma già lo scorso anno abbiamo registrato un incremento di domande, contiamo quest’anno di tornare ai numeri a cui eravamo abituati. Ci auguriamo una grande partecipazione di giovani”.

Possono presentare la domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per un anno. A tutti i giovani selezionati verrà offerta una specifica formazione per svolgere le attività previste e sarà inoltre riconosciuto un rimborso mensile di 444,30 euro.

Le sedi coinvolte sono quella centrale di via Galcianese, dove sono richiesti dodici volontari; Cafaggio due volontari; Capalle quattro volontari; Chiesanuova quattro volontari; Migliana due volontari; Narnali quattro; Vernio quattro; Vaiano sei; Capezzana otto; Castelnuovo Fontanelle otto; Coiano sei; otto sono i volontari attesi alla sezione di Grignano; otto anche a Iolo; dieci a Mezzana; dodici a Seano; dodici a Calenzano; sei a Galciana; dodici a Montemurlo e dieci alla sezione di Oste.