Benedetto XVI: Madrid, il card. Osoro presiede stasera una messa di suffragio nella cattedrale dell’Almudena

L’arcivescovo di Madrid, il card. Carlos Osoro, presiederà una messa funebre per il Papa emerito Benedetto XVI oggi, alle 17, nella cattedrale di Santa María la Real de la Almudena (Calle Bailén, 10).

Così, a due giorni dai funerali presieduti da Papa Francesco in Vaticano — ai quali ha partecipato anche il card. Osoro —, verrà ricordato un Pontefice che ha lasciato un segno indelebile a Madrid, soprattutto dopo la Gmg 2011. “Aveva una passione per la verità, la chiarezza nella trasmissione della fede e un profondo amore per la Chiesa”, ha scritto il cardinale sul suo account Twitter quando è stata annunciata la morte sabato scorso, 31 dicembre.

Più tardi, alle 19, la cattedrale ospiterà la messa della vigilia del Battesimo del Signore.