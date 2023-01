Diocesi: Velletri, domani in cattedrale messa presieduta da mons. Russo a cui partecipano i sindaci del territorio. Sarà consegnato Messaggio del Papa per Giornata pace

Il testo del Messaggio di Papa Francesco per la 56ª Giornata mondiale della pace dal titolo “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” sarà consegnato ai sindaci del territorio della diocesi di Velletri-Segni domani, domenica 8 gennaio, in occasione della ,essa celebrata dal vescovo Stefano Russo alle 12 nella cattedrale di San Clemente a Velletri. L’iniziativa è promossa ogni anno dall’Ufficio per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato.

In particolare, la parola che il Papa mette in evidenza nel Messaggio è insieme. Il tempo del Covid-19 ci ha insegnato che “tutto è connesso” e che, come scrive il Papa, “nessuno può salvarsi da solo”. È in questo contesto che, nella stessa celebrazione, sarà consegnato ai sindaci l’appello che i vescovi delle venti diocesi laziali hanno presentato ai sindaci lo scorso 5 dicembre a Roma nel Palazzo lateranense. Nell’appello la Conferenza episcopale del Lazio chiede a tutti i primi cittadini dei comuni della regione di adottare misure per regolamentare e arginare l’abuso del gioco d’azzardo, le ludopatie e le possibili connessioni con la criminalità. L’azzardo non è un gioco e sollecita la responsabilità di tutti.