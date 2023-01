Diocesi: Torino, dal 9 al 13 gennaio a Spotorno la settimana della formazione permanente del clero

Dopo due anni di interruzione a causa dell’altalenante sviluppo della pandemia, torna, nella diocesi di Torino, la settimana della formazione permanente del clero, prevista a Spotorno dal 9 al 13 gennaio. Torna mettendo a tema una dimensione costitutiva della vita cristiana e dell’azione pastorale della Chiesa: quella della carità, declinata, in particolare, come attenzione ai diversi tipi di povertà. Interverranno Pierluigi Dovis, responsabile della Caritas diocesana, in merito alle sfide che questo tempo pone alla carità cristiana, sia nei risvolti pratici sia nei nodi teorici sottesi. Dopodiché don Antonio Sacco (della Facoltà teologica, coordinatore della settimana) metterà a fuoco i fondamenti teologici di temi quali giustizia, carità e povertà. Il ruolo della carità ecclesiale all’interno della società, con le sue forme e le sue problematicità, sarà affrontato, con uno sguardo al livello nazionale, da don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio della pastorale sociale e del lavoro della Cei. Due relazioni approfondiranno la lettura credente del servizio della carità: don Gilberto Garrone (parroco a Bra) si interrogherà sui termini evangelici dell’accoglienza del povero, mentre don Claudio Stercal (professore della sede di Milano della Facoltà teologica) offrirà una panoramica su alcune declinazioni significative di carità e vita spirituale nella storia della Chiesa. Infine, Daniela Sironi (Comunità di Sant’Egidio) si interrogherà sul valore formativo dell’esercizio della carità.

Nel corso della settimana, alcuni laboratori consentiranno di fare il punto su crisi economica e crisi del lavoro; su anziani e mondo della sanità; sui conflitti familiari ed educativi; sulle problematiche degli adolescenti nella stagione postpandemica. Le conclusioni saranno affidate all’intervento dell’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, nella mattinata finale.