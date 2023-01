“Possa tu vivere sempre in Cristo, Santo Padre”. Con queste parole, per esprimere il cordoglio della Chiesa di Napoli per la morte del Papa emerito Benedetto XVI, l’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, invita i presbiteri, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e i fedeli laici a partecipare alla celebrazione eucaristica in commemorazione e in suffragio del defunto Pontefice. La celebrazione è programmata per martedì 10 gennaio, alle ore 18,30, nella chiesa cattedrale.