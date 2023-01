Diocesi: Prato, i bambini della parrocchia della Resurrezione hanno vinto il concorso dei presepi promosso dall’Ufficio catechistico

(Foto: diocesi di Prato)

I bambini della parrocchia della Resurrezione hanno vinto il concorso dei presepi promosso dall’Ufficio catechistico diocesano di Prato. A decretarlo è stato il voto dei visitatori della mostra “Presepiando al catechismo”, allestita nell’oratorio della Madonna del Buon Consiglio in via Garibaldi, in pieno centro storico. Oltre tremila i voti espressi per il concorso di quest’anno che aveva come tema “Il grido della pace”. Al secondo posto le parrocchie di San Pietro e della Visitazione a Galciana, che hanno partecipato insieme, mentre terza classificata è la parrocchia di San Paolo.

La parrocchia vincitrice ha realizzato un presepe utilizzando delle pietre, una idea semplice ma molto curata e di grande affetto. Fuori concorso erano presenti anche il presepe dell’Anffas di Tavola e quello realizzato utilizzando i simboli della comunicazione aumentativa alternativa.

“Siamo soddisfatti per la buona riuscita di questa iniziativa – commenta don Carlo Geraci, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano – oltre tremila persone si sono fermate a vedere i nostri presepi, che abbiamo scelto di allestire in centro storico proprio per ricordare alla città il vero significato del Natale”. Inaugurata lo scorso 15 dicembre, la mostra è stata aperta fino al 6 gennaio.