Iraq: Younan Hano eletto arcivescovo di Mosul dei Siri

Il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale di Antiochia dei Siri (Iraq) ha eletto arcivescovo di Mosul dei Siri Qusay Mubarak Abdullah (Younan) Hano, al quale il Santo Padre aveva concesso il suo assenso.

Younan Hano è nato a Qaraqosh (Iraq) il 10 settembre 1982, dopo gli studi in infermieristica, ha iniziato la sua formazione seminaristica, dapprima a Baghdad ed in seguito in Libano, ove presso l’Università Saint-Esprit ha conseguito il baccalaureato in filosofia e teologia. Ordinato sacerdote il 29 giugno 2011 per l’arcieparchia di Mosul dei Siri, è stato vicario della parrocchia Mar Jacob a Qaraqosh, segretario particolare dell’arcivescovo, quindi con l’invasione della Piana di Ninive si è occupato degli sfollati Siri presso la chiesa Mar Shmoni in Erbil, e per due anni protosincello dell’arcieparchia. Tra gli altri incarichi affidatigli, quello di insegnante di Sacra Scrittura, curatore di un programma radiofonico, rappresentante della Chiesa irachena nel Consiglio delle Chiese del Medio Oriente, collaboratore del Tribunale inter-rituale di Erbil. Dal 2019 si trova a Roma per gli studi di dottorato in Teologia biblica. Oltre al siriaco e all’arabo, conosce anche l’inglese e l’italiano.