Benedetto XVI: Albenga-Imperia, stasera il vescovo Borghetti celebra una messa in suffragio nella cattedrale di San Michele

Stasera, alle ore 18, nella cattedrale di San Michele in Albenga, il vescovo Guglielmo Borghetti celebrerà la santa messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. “La diocesi di Albenga-Imperia si unisce al cordoglio della Chiesa universale per la morte del Papa emerito Benedetto XVI e invita alla preghiera di suffragio per la sua anima eletta, nel grato ricordo del suo magistero teologico e del ministero pastorale svolto”. Il vescovo Guglielmo Borghetti ha anche disposto che una santa messa “in die septima” venga celebrata nel pomeriggio di oggi, sabato 7 gennaio, in ogni chiesa della diocesi aperta al culto pubblico.