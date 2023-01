Siria: p. Yagop Mourad eletto arcivescovo di Homs dei Siri

Il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale di Antiochia dei Siri ha eletto arcivescovo di Homs dei Siri (Siria) Yagop (Jacques) Mourad, al quale il Santo Padre aveva concesso il suo assenso.

Jacques Mourad è nato ad Aleppo (Siria) il 28 giugno 1968. Dopo l’ingresso nel Seminario di Charfet, in Libano, ha proseguito la formazione, conseguendo il baccalaureato in filosofia e teologia, e quindi la licenza in Liturgia presso l’Università Saint-Esprit di Kaslik. Entrato nella Comunità monastica di Deir Mar Musa Al-Abashi, di cui è confondatore, il 20 luglio 1993 vi ha emesso i voti. Il 28 agosto è stato ordinato sacerdote e incardinato nell’arcieparchia di Homs dei Siri. Dal 2000 al 2015 è stato incaricato del Convento di Mar Elian e della parrocchia di Qaryatayn. Dopo il rapimento subito dai jihaidisti tra il maggio e l’ottobre 2015, ha soggiornato nei monasteri filiali di Cori (Italia) e Sulaymanyah (Iraq). Rientrato in Siria nel 2020, è vice-superiore della Comunità ed economo, occupandosi dei fedeli di Qaryatayn; è membro del Collegio dei consultori dell’arcieparchia di Homs. Oltre all’arabo, conosce il siriaco, il francese, l’inglese e l’italiano.