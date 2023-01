Diocesi: Bari-Bitonto, domani la Festa della famiglia 2023

La Festa della famiglia, nell’arcidiocesi di Bari-Bitonto si celebrerà domani, domenica 8 gennaio. Il programma prevede alle ore 17, nella Sala Odegitria della cattedrale di Bari le famiglie in dialogo con l’arcivescovo Giuseppe Satriano. Infatti, le famiglie potranno intervenire nel dialogo con brevi domande da rivolgere al presule. Alle ore 19 la celebrazione della Santa Messa in Cattedrale presieduta dall’arcivescovo Satriano. Sono stati invitati tutti i presbiteri, i religiosi, le religiose e tutte le famiglie appartenenti alle comunità parrocchiali della diocesi ad unirsi in questa celebrazione, nella consapevolezza che la famiglia è soggetto prioritario per la trasmissione della fede, luogo dove il mistero celebrato diventa vita vissuta e progetto per il futuro.