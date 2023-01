Diocesi: Gaeta, l’Ac adulti di Formia propone un incontro con la scrittrice Sabrina Efionayi

Domani, domenica 8 gennaio, alle ore 18, presso l’Auditorium del Villaggio Don Bosco di Formia (via Appia Lato Napoli 80) si terrà il secondo appuntamento del percorso culturale, promosso e organizzato dai gruppi adulti di Azione Cattolica delle parrocchie di Formia (diocesi di Gaeta), in collaborazione con le librerie della città. L’incontro, dal titolo “Sottovoce”, prevede l’intervista e il confronto con la scrittrice Sabrina Efionayi, autrice del libro “Addio, a domani”, edito da Einaudi. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

“Un romanzo sincero, dalla forma narrativa molto interessante e coinvolgente, scritto da una giovane che ripercorre la sua vita a partire dal dolore del dramma della tratta delle donne, vissuto dalla madre naturale, e che mostra un’esperienza bella di solidarietà concreta e semplice, che salva la vita a lei e infonde speranza in quanti avranno il piacere di ascoltarla oltre che di leggere il libro”, si legge in una nota dell’Ucs di Gaeta.

L’intervista sarà a cura della vicepresidente diocesana per il settore adulti dell’Azione Cattolica di Gaeta Maria Rosaria Di Raimo che raccoglierà riflessioni e quesiti suscitati dalla lettura del libro, che provocano il vissuto del territorio del basso Lazio, vicino ai luoghi menzionati dalla scrittrice.