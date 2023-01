Diocesi: Como, la Caritas aderisce al “Forum provinciale per la pace”

Il 14 e il 15 gennaio la Caritas diocesana di Como aderisce al “Forum provinciale per la pace”, l’evento che vede la partecipazione di decine di associazioni del territorio e che ha lo scopo “di individuare obiettivi concreti per dare voce alla pace e di silenziare la guerra”. In particolare, si rifletterà sull’accoglienza e su come migliorare le attività di sostegno ai profughi e la solidarietà internazionale in provincia di Como; su come veicolare un’informazione alternativa alla propaganda di guerra e quali iniziative proporre per diffondere la cultura della pace; su come disobbedire alla militarizzazione dell’economia e della società.

La “due giorni”, che si terrà a Como presso il Teatro Nuovo di via Lissi 9 a Rebbio, rientra tra le iniziative organizzate per il Mese della pace 2023.