Benedetto XVI: mons. Lomanto (Siracusa), “accogliamo gli insegnamenti teologici, seguiamo gli orientamenti spirituali e siamo grati a lui per la visita apostolica in Sicilia”

“Accogliamo gli insegnamenti teologici, seguiamo gli orientamenti spirituali e siamo grati a lui per la visita apostolica in Sicilia e per i legami con la nostra Isola”. Lo scrive mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, ricordando Benedetto XVI “umile lavoratore nella vigna del Signore, custode della fede, profeta della speranza e promotore della carità, maestro nell’annuncio del Vangelo, fedele servitore della Chiesa, libero nello Spirito della Verità” che ha guidato la Chiesa “alla conoscenza di Cristo, al suo amore e alla vera gioia”.

Mons. Lomanto ha ricordato la visita apostolica in Sicilia nell’ottobre del 2010 in occasione del Convegno regionale “Famiglie e giovani”: “Lo sguardo del coraggio per una educazione alla speranza. Rimane vivo nella memoria di tutti il suo gesto di omaggio floreale a Capaci, in memoria del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta vittime della criminalità mafiosa”.

L’arcivescovo di Siracusa ha sollecitato l’esigenza di accogliere gli insegnamenti teologici del Papa emerito: “Ci sostengano le tante sollecitazioni provenienti dall’illuminato e ispirato magistero papale incentrato sulla ‘presentazione della fede in modo adatto alla cultura del nostro tempo’”.

Mons. Lomanto ha ribadito la necessità di seguire gli orientamenti spirituali. Nella teologia e nella spiritualità di Benedetto XVI emerge innanzitutto “l’equilibrio tra ragione e fede che costituisce il filo conduttore della ricerca teologica di Benedetto XVI”.

Fondamentale risulta il rapporto “tra verità e amore, perché l’una si alimenta dell’altro, e insieme compongono ‘il sigillo della creazione, della storia della salvezza e della missione della Chiesa’”.

E infine, sulla base degli orientamenti conciliari, “ci ha indicato la santità come vero rinnovamento di vita e via di salvezza per il mondo”.

Una messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI sarà celebrata sabato 14 gennaio, alle ore 18, al santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto.