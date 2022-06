Università europea Roma: AlmaLaurea, tra gli atenei più performanti per tasso di occupazione, tirocini e soddisfazione studenti

L’Università europea di Roma si conferma per il terzo anno consecutivo come uno tra gli atenei più focalizzati all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. A rilevarlo è la XXIV indagine sulla “Condizione occupazionale dei laureati” del consorzio AlmaLaurea, indagine relativa all’analisi delle performance formative di circa 660mila laureati – di primo e secondo livello – in Italia. Si attesta, infatti, un tasso occupazionale del 96,4% – a tre anni dal conseguimento del titolo – per i laureati magistrali in Psicologia registrando 19 punti in più rispetto al dato nazionale che, attualmente, è del 77%. Non solo, il Corso di laurea in Giurisprudenza riporta un tasso di occupazione degli studenti pari all’85%, a tre anni dal conseguimento della laurea, con ben 22 punti in più rispetto al dato nazionale pari al 63%; ottimi risultati anche per il corso di laurea in Economia che conferma un tasso occupazionale post-lauream del 100% dei propri studenti (AlmaLaurea – Laureati in Economia a 5 anni dalla laurea). Esiti che testimoniano la costante crescita dell’Ateneo romano in termini di attività di orientamento e opportunità di Placement. Anche il tasso di occupazione dei laureati in Giurisprudenza Uer è in forte crescita: con un 85% di studenti occupati, a 3 anni dalla laurea, registra un aumento occupazionale di 14 punti percentuali rispetto allo scorso anno e di 22 punti rispetto al dato nazionale del 63%. Ragguardevole posizionamento anche per il numero di tirocini erogati dai corsi di laurea con una percentuale dell’85 rispetto al dato nazionale del 57,1. Ulteriore riconoscimento per Uer emerso dall’indagine del Consorzio risiede nel grado di soddisfazione complessiva dei laureati per l’esperienza universitaria che rileva un consenso pari al 96%. A rafforzare questo dato, AlmaLaurea certifica che l’86% dei laureati Uer sceglierebbe ancora lo stesso corso di laurea e lo stesso Ateneo.

“I risultati ottenuti nell’indagine di AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati rispecchia la crescita costante negli anni dell’Università europea di Roma che da sempre mette al centro i bisogni e la soddisfazione degli iscritti. Sono molto orgoglioso delle valutazioni degli studenti”, dichiara il rettore p. Pedro Barrajòn.