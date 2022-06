Rifugiati: Università Cattolica e Istud, 2 borse di studio per giovani immigrati per il master in “Risorse umane e organizzazione”

Anche per l’anno 2022/23 Istud-Istituto Toniolo di studi superiori e Centro di Ateneo per la solidarietà internazionale (Cesi) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore confermano l’impegno a favore dei giovani rifugiati, proponendo – per il sesto anno consecutivo – due borse di studio del valore di 18.000 euro lordi ciascuna, a copertura dei costi di partecipazione al master universitario di I livello in “Risorse umane e organizzazione” e dei costi di vitto e alloggio collegati, riservate a giovani con status di rifugiato o titolari di protezione internazionale o titolari di protezione sussidiaria o beneficiari di protezione temporanea (secondo quanto disposto dal Dpcm del 28 marzo 2022, in merito alle misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso).

“L’iniziativa parte dalla convinzione che l’inclusione formativa, tanto più a livello di formazione manageriale e di gestione aziendale, rappresenti un piccolo ma significativo tassello per la crescita del nostro sistema economico e una reale fonte di ricchezza conoscitiva nella direzione della multiculturalità e dello sviluppo delle imprese e della società”, spiega una nota.

Quest’anno Unhcr ha inserito Istud e il master in Risorse umane e organizzazione svolto con Università Cattolica tra le 41 organizzazioni della società civile premiate con il logo WeWelcome, per l’impegno a favore dell’integrazione lavorativa dei rifugiati. Le aziende e istituzioni vincitrici perseguono l’obiettivo di un modello di società che si adopera per prevenire e combattere xenofobia e razzismo nei confronti di chi è stato costretto ad abbandonare la propria terra e che ha trovato protezione in Italia.

Il master in Risorse umane e organizzazione, Master universitario di I livello e accreditato Asfor-Associazione italiana per la formazione manageriale, ha come obiettivo quello di formare professionisti dello human resource management in grado di inserirsi con efficacia nella selezione, formazione, valutazione e sviluppo organizzativo, comunicazione interna, e nelle diverse professioni collegate alla gestione delle risorse umane in azienda.

Possono presentare domanda di ammissione alle borse 2022/23 tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti: status di rifugiato o titolare di protezione internazionale o titolare di protezione sussidiaria o beneficiario di protezione temporanea (secondo quanto disposto dal Dpcm del 28 marzo 2022); titolo di studio universitario; buona conoscenza dell’italiano; buona conoscenza dell’inglese.

Le richieste di partecipazione al bando dovranno essere inviate alla Segreteria del master entro e non oltre il 14 ottobre 2022, tramite posta elettronica (area_giovani@istud.it).

Il conferimento delle borse di studio è subordinato alla valutazione della Commissione giudicatrice, composta da membri dell’Università Cattolica e di Istud.