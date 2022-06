Adozione e affido: Siena: mercoledì 22 giugno un incontro su progetti e prospettive in Toscana

Mercoledì 22 giugno, alle ore 11,30, presso il salone d’onore del palazzo arcivescovile di Siena (Piazza Duomo, 6) si terrà l’evento “L’adozione e l’affido, Vangelo visibile. Progetti e prospettive in Toscana”.

L’obiettivo è quella di fare il punto e di offrire delle statistiche precise su queste tematiche nella regione grazie al contributo del Tribunale di minori di Firenze, della Regione Toscana e di quelle realtà impegnate sui territori, in particolare quello di Siena e della provincia.

Interverranno il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, Antonio Sangermano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, Serena Spinelli, assessore alle Politiche sociali della Regione Toscana, Francesca Nencioni, direttore dell’Area Servizi territoriali Fondazione Territori sociali Altavaldelsa, Simona Viani, responsabile del Centro Adozioni e Area Minori società della salute senese e Umberto Viliani, presidente del Forum delle famiglie della Toscana.