Università Cattolica: dal 21 al 23 giugno Open Week Unicatt Master & Postlaurea nel segno di sostenibilità, innovazione, ambiente

Sostenibilità, innovazione, ambiente. Sono le parole chiave che guidano le novità dell’offerta formativa post-graduate dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che per l’anno accademico 2022-2023 può contare su 226 master, di cui 114 di primo livello e 112 di secondo livello, attivati nei cinque campus dell’Ateneo: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Roma.

Un articolato ventaglio di proposte che, sulla scorta delle esperienze maturate durante il periodo di pandemia, ha riprogettato la propria struttura. Nell’ambito dei master di primo livello, infatti, si sono sviluppati programmi formativi finalizzati a formare profili professionali sempre più adeguati alla richiesta di skill declinate all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. Da parte loro, i corsi executive hanno delineato percorsi blended con modalità didattiche miste, sempre più compatibili con i ritmi e le esigenze di corsisti che vogliano conciliare formazione e attività lavorativa.

Dal 21 al 23 giugno l’offerta formativa di master universitari, dottorati, scuole di specializzazione, formazione continua, corsi executive sarà protagonista dell’Open Week Unicatt | Master & Postlaurea: una carrellata di incontri in presenza e da remoto utili per raccogliere tutte le informazioni su contenuti, programmi, opportunità, modalità di iscrizione e borse di studio.

Sarà possibile, inoltre, entrare in contatto con coordinatori, docenti, tutor, diplomati delle precedenti edizioni dei corsi per ricevere ulteriori approfondimenti, anche per quanto riguarda gli stage che, nell’anno solare 2021, sono stati 1.752 sul territorio nazionale, cui si aggiungono i 70 realizzati all’estero.