Eurobarometro: dai cittadini Ue “ampio sostegno alla collaborazione con Paesi di tutto il mondo”. Urpilainen, guerra in Ucraina non mortifica la solidarietà internazionale

“Ampio sostegno alla collaborazione con Paesi di tutto il mondo”: è una indicazione che emerge dai cittadini Ue intervistati per l’ultima indagine Eurobarometro sulla cooperazione allo sviluppo, i cui risultati sono stati diffusi oggi a Bruxelles. Nel documento di sintesi si legge: “La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina non ha sminuito il sostegno dei cittadini al lavoro dell’Unione europea nello sviluppo internazionale. I risultati confermano una solida tendenza degli ultimi anni, il che significa che la cooperazione con i Paesi partner rimane una delle politiche dell’Ue percepite più positivamente”. Il commissario per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, commenta: “L’invasione russa dell’Ucraina mette in discussione l’ordine mondiale internazionale e minaccia di dividere il mondo in due. Ma non stiamo voltando le spalle ai nostri partner. Il continuo sostegno dei cittadini europei alla cooperazione internazionale dimostra la solidarietà e i forti valori dell’Europa con i nostri partner in tutto il mondo. La nuova strategia dell’Ue per gli investimenti in infrastrutture sostenibili, Global Gateway, rafforzerà ulteriormente i nostri partenariati internazionali e contribuirà a ridurre le disuguaglianze ea raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile”. Il commissario aggiunge: “Discuteremo di Global Gateway alle Giornate europee dello sviluppo il 21-22 giugno”.