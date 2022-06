Famiglia: Acli, concluso l’anno di incontri in preparazione all’appuntamento mondiale

La famiglia come fondamento della società. Ne sono convinte le Acli che, in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà dal 22 al 26 giugno a Roma e a cui parteciperanno insieme ad una delegazione della Fai, hanno proposto un ciclo di incontri a partire dalla rilettura dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” e della lettera apostolica “Patris Corde”.

Un percorso iniziato il 20 luglio 2021 e conclusosi il 9 giugno 2022, articolato in otto appuntamenti che hanno coinvolto, oltre alla Delega Famiglia, l’intero mondo delle Acli, diocesi, associazioni specifiche, le realtà del terzo settore e le istituzioni nazionali e locali. Gli incontri si sono svolti in sette città differenti, coprendo tutto il territorio nazionale; un seminario internazionale è stato poi realizzato online con la partecipazione della Fai. Tutti i seminari sono stati introdotti dai rappresentanti locali delle Acli e da Lidia Borzì, delegata nazionale Acli Famiglia e stili di vita. In due occasioni ha partecipato anche il presidente nazionale Acli e Fai, Emiliano Manfredonia. Tra gli esperti, accademici, e rappresentanti delle istituzioni intervenuti fra Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio pastorale della famiglia della Cei; Gabriella Gambino, sottosegretaria del Dicastero vaticano per laici, famiglia e vita; la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti; il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e neo presidente della Cei.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Pastorale della famiglia della Cei e l’autorizzazione all’utilizzo dei loghi ufficiali dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” e del X Incontro mondiale delle famiglie. Tutti gli incontri si possono rivedere sulla pagina YouTube delle Acli.